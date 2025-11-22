Протестующие против отключений света в Кривом Роге перекрыли дорогу
Десятки жителей украинского Кривого Рога приняли участие в акции протеста против отключений электроэнергии, сообщает «Первый Криворожский».
Демонстрация началась около 11:00 по местному времени (совпадает с московским) у здания Городского исполнительного комитета. Как отмечает издание, власти предложили протестующим пройти в здание, чтобы оставить свои вопросы в письменном виде и получить на них общий ответ. Жители, однако, отказались. Они заявили, что графики отключений не учитывают потребности жителей.
«Страна.ua» передает, что к митингующим вышел директор департамента развития инфраструктуры города Иван Карий и представитель энергохолдинга ДТЭК Сергей Костюк. «Ни в одном городе Украины городская власть никак не влияет на отключения», — заявил Карий. Костюк, в свою очередь, пояснил, что свет не отключают лишь в тех домах, которые находятся в районах с критической инфраструктурой, которая не может быть обесточена.
Позднее участники акции перекрыли дорогу и потребовали от городской администрации решить проблему, например, ввести графики 2 на 2, 4 на 4 и т.д.
С начала октября 2025 года из разных частей Украины вновь стали поступать сообщения о внеплановых отключениях электричества. Так, 10 октября, ДТЭК заявила об оставшихся без света 28 тыс. абонентах в Киевской области. В ноябре блэкауты происходили во Львове, Харькове и Киеве.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин