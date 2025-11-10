В резиденции Зеленского пропал свет во время его интервью The Guardian

Во время интервью президента Украины Владимира Зеленского журналисту британской газеты The Guardian Люку Хардингу в Мариинском дворце в Киеве, где проходило интервью, пропал свет. Момент отключения света попал на видео интервью, опубликованное на YouTube-канале газеты.

Во время беседы Зеленского и Хардинга во дворце неожиданно погас свет и пропал звук. «Ну, это жизнь», — прокомментировал украинский лидер. Журналист предложил продолжить интервью без синхронного перевода из-за проблемы с электричеством, на что Зеленский согласился. Вскоре электричество вернулось, и разговор был завершен.

Накануне в Киеве произошел блэкаут. В «Укрэнерго» предупредили, что из-за «сложной ситуации в энергосистеме» в украинских регионах будут отключения света 8 и 9 ноября. До этого пресс-служба «Центрэнерго» сообщила об отключении всех государственных теплоэлектростанций Украины после удара.

Утром 8 ноября Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также по объектам газо-энергетического сектора, обеспечивающим их деятельность.

В октябре Зеленский пригрозил России блэкаутом в Белгородской и Курской областях, если на Украине продолжатся массовые отключения электричества. Российский президент Владимир Путин обещал, что Москва также не будет терпеть удары по энергетической инфраструктуре со стороны Киева и продолжит серьезно отвечать на них.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.