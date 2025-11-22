 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
Маск показал на видео, как роботы могли бы быть строителями и медиками

Маск показал сгенерированнное ИИ видео с роботами в ролях строителей и медиков

Маск показал на видео, как роботы могли бы быть строителями и медиками
Американский предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск сделал на своей странице в соцсети Х репост сгенерированного искусственным интеллектом видео, на котором человекоподобные роботы Optimus, производимые его компанией, представлены в различных профессиональных ролях. На видео показаны роботы, выполняющие функции строителей, медиков, полицейских, поваров и игроков в покер. Комментариев к ролику Маск не сделал.

Маск заявил, что его человекоподобный робот Optimus искоренит бедность
Технологии и медиа
Фото:Alex Plavevski / EPA / ТАСС

В конце октября издание Wired сообщило, что Маск объявил о намерении создать «армию роботов» и настаивает на большем контроле над Tesla.

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
