Маск показал на видео, как роботы могли бы быть строителями и медиками
Американский предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск сделал на своей странице в соцсети Х репост сгенерированного искусственным интеллектом видео, на котором человекоподобные роботы Optimus, производимые его компанией, представлены в различных профессиональных ролях. На видео показаны роботы, выполняющие функции строителей, медиков, полицейских, поваров и игроков в покер. Комментариев к ролику Маск не сделал.
В конце октября издание Wired сообщило, что Маск объявил о намерении создать «армию роботов» и настаивает на большем контроле над Tesla.
