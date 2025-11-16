 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

Маск заявил, что его человекоподобный робот Optimus искоренит бедность

Илон Маск: робот Optimus искоренит бедность и обеспечит людей высоким доходом
Фото: Alex Plavevski / EPA / ТАСС
Фото: Alex Plavevski / EPA / ТАСС

Илон Маск заявил, что человекоподобный робот Optimus компании Tesla позволит искоренить бедность и обеспечить каждого человека медицинским уходом.

«Optimus устранит бедность и обеспечит всеобщий высокий доход для всех», — написал Маск в принадлежащей ему социальной сети X (бывший Twitter).

Optimus — гуманоидный робот, разработанный принадлежащей Маску компанией Tesla. Первый прототип Optimus был представлен в октябре 2022 года. Следующая версия робота, известная как Optimus Gen 2, была показана в декабре 2023 года. В ходе собрания акционеров Tesla в ноябре 2025 года Маск пообещал представить новую версию Optimus, которую он назвал V3, в первом квартале 2026-го.

Маск показал видео тренировки робота Optimus в стиле кунг-фу
Технологии и медиа

Маск также поделился видео, опубликованным американским блогером и криптопредпринимателем Марио Науфалом (Mario Nawfal). Оно было сделано в ходе собрания акционеров Tesla 6 ноября. На видео Маск говорит, что только робот Optimus способен избавить человечество от бедности и предоставить каждому медицинскую помощь. По его словам, в конечном счете робот превзойдет самого лучшего хирурга-человека, так как его точность значительно выше человеческой.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Илон Маск робот Tesla бедность
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года

