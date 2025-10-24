Маск объявил о создании армии роботов и просит больше контроля над Tesla

6 ноября состоится годовое собрание акционеров Tesla, на котором они проголосуют за новый пакет вознаграждения Маску. Он может увеличить свою долю в компании до 25%. Миллиардер пригрозил уйти из Tesla, если пакет не согласуют

Гендиректор Tesla, миллиардер Илон Маск (богатейший человек мира с состоянием $493,2 млрд по версии Forbes) объявил о намерении создать «армию роботов» и настаивает на большем контроле над Tesla, пишет Wired.

«Если я построю огромную армию роботов, могут ли меня в какой-то момент в будущем вытеснить?» — сказал бизнесмен во время телефонного разговора с инвесторами. «Если мы построим эту армию роботов, смогу ли я по крайней мере оказать на нее сильное влияние? Не контроль, а сильное влияние… Мне будет некомфортно строить эту армию роботов, если у меня не будет сильного влияния», — добавил Маск.

6 ноября состоится годовое собрание акционеров Tesla, на котором они проголосуют за новый пакет вознаграждения Маску. В сентябре стало известно, что Tesla предложила ему пакет, стоимость которого может достичь $1 трлн в течение десяти лет, чтобы удержать его в компании. Для получения полного пакета миллиардер должен за это время довести рыночную стоимость Tesla с нынешних чуть более $1 трлн до $8,5 трлн, поставить 20 млн электромобилей, 1 млн роботакси и 1 млн роботов-гуманоидов Optimus. Гендиректор Tesla, если достигнет этих амбициозных целей, может увеличить свою долю в компании до 25%. Сейчас ему принадлежит 13% акций. В воскресенье в X он пригрозил уйти из Tesla, если пакет вознаграждения не будет согласован.

Чистая прибыль Tesla в третьем квартале упала на 37% год к году и составила $1,4 млрд против $2,2 млрд годом ранее, несмотря на рекордный рост продаж электромобилей. Поставки электромобилей выросли на 7,4% по сравнению с прошлым годом, выручка Tesla в третьем квартале увеличилась на 12% год к году и достигла рекордных $28 млрд.

Маск утверждает, что роботы Optimus смогут работать на фабриках или присматривать за детьми.

«Optimus будет невероятным хирургом, а представьте, если бы у каждого был доступ к невероятному хирургу», — отметил бизнесмен. Роботы Tesla «фактически создадут мир, в котором не будет нищеты, где у каждого будет доступ к лучшей медицинской помощи», убежден он.

Маск пообещал, что Tesla, скорее всего, представит новую версию Optimus, которую он назвал V3, в первом квартале 2026 года.

Миллиардер раскритиковал I.S.S. и Glass Lewis, крупные консалтинговые компании, которые рекомендовали инвесторам Tesla отказаться от пакета вознаграждения для него. «Эти ребята — корпоративные террористы», — заявил он. В ответ на критику одного из акционеров Маск подчеркнул, что Tesla стоит больше, чем все остальные автопроизводители вместе взятые. «Кого из этих генеральных директоров вы бы хотели видеть главой Tesla?» — поинтересовался предприниматель. «Это буду не я», — добавил он.

В июне Tesla представила в Остине (штат Техас) сервис роботакси, он предлагает поездки на беспилотном автомобиле Model Y с водителем-ассистентом на пассажирском сиденье. К концу года компания запустит службу роботакси, пообещал Маск. Tesla также разрабатывает гуманоидного робота Optimus и Cybercab — автономный двухместный электромобиль, у которого не будет руля и педалей.

Пост гендиректора Tesla Маск занимает с 2008 года. Кроме того, он возглавляет еще четыре компании — SpaceX, xAI, Neuralink и Boring Co. В мае бизнесмен в интервью Bloomberg заявил, что продолжит возглавлять Tesla через пять лет, но намерен отойти от политики. Он был куратором Департамента эффективности правительства (DOGE) в администрации Дональда Трампа.