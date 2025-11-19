В центре Москвы загорелась квартира в многоэтажке

В центре Москве в многоэтажном жилом доме по адресу улица 2-я Звенигородская, дом 14, началось возгорание, сообщили РБК в столичном МЧС.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что из окон <...> жилого дома наблюдается открытое горение», — сообщили в ведомстве. К ликвидации пожара МЧС привлекло 12 человек и три единицы техники.

Позже в МЧС уточнили, что возгорание началось в квартире на 19-м этаже 21-этажного здания. Пожар полностью ликвидирован, добавили в ведомстве.

По этому адресу находится ЖК «Lucky», следует из данных 2ГИС.

В этот же день, 19 ноября, в отеле Radisson Blue на Самарской улице началось возгорание. До приезда спасателей из отеля эвакуировались 400 человек. К работам были привлечены 39 человек, 10 единиц техники. Телеграм-канал Mash сообщил, что причиной возгорания могли стать жировые отложения в вентиляции.