В центре Москвы загорелось пятиэтажное здание
В Соймоновском проезде в центре Москвы произошло возгорание в строящемся пятиэтажном здании, сообщает столичное управление МЧС.
«На месте работают 77 сотрудников и 22 единицы техники московского пожарно-спасательного гарнизона», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Позже в МЧС на запрос РБК уточнили, что пожар удалось локализовать, пожарные работают над полной ликвидацией возгорания.
