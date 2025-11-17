 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В центре Москвы загорелось пятиэтажное здание

В центре Москвы загорелось пятиэтажное здание
Video

В Соймоновском проезде в центре Москвы произошло возгорание в строящемся пятиэтажном здании, сообщает столичное управление МЧС.

«На месте работают 77 сотрудников и 22 единицы техники московского пожарно-спасательного гарнизона», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Позже в МЧС на запрос РБК уточнили, что пожар удалось локализовать, пожарные работают над полной ликвидацией возгорания.

Авторы
Теги
Яна Баширова Яна Баширова
Москва пожар МЧС
