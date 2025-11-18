В Суздале отказали в выплате матери погибшего участника спецоперации

В Суздале отказали в выплате матери погибшего сына из-за проблем с пропиской

Фото: Прокуратура Владимирской области

В отделе социальной защиты Суздаля Владимирской области отказали в выплате матери погибшего участника спецоперации, сославшись на отсутствие документов, подтверждающих его проживание на территории Суздальского района до момента убытия в зону военной операции, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

В ведомстве добавили, что Суздальская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению женщины о нарушениях в предоставлении соцподдержки участникам спецоперации и их семьям.

«Запрошенные в ходе прокурорской проверки материалы из органов полиции, военного комиссариата и Суздальской районной больницы подтвердили, что военнослужащий постоянно проживал в одном из населенных пунктов района», — отметили в ведомстве.

По представлению прокуратуры районный отдел соцзащиты устранил нарушения и назначил родителям погибшего единовременную выплату 1,25 млн руб., уточнили в пресс-службе.

Накануне, 17 ноября, судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции пришла к выводу, что родитель погибшего на спецоперации бойца не имеет права на получение льгот и компенсационных выплат в связи со смертью военного, если не участвовал в его воспитании.

Такое определение было принято по итогам рассмотрения гражданского дела по иску жительницы Саратова к супругу. Истица требовала через суд лишить отца ее погибшего сына прав на меры социальной господдержки. По словам женщины, с 1998 года они с сыном жили отдельно от ответчика.