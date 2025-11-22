 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Два человека погибли в Самарской области при атаке дронов на предприятия

Сюжет
Военная операция на Украине

В Сызрани в результате падения беспилотника погибли два человека, сообщил в MAX губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Как уточнил глава региона, дроны ВСУ атаковали промышленные предприятия. Их целями стали объекты топливно-энергетического комплекса.

«Два человека пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — добавил Федорищев.

Материал дополняется

Плугина Ирина
Самарская область
