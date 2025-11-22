Два человека погибли в Самарской области при атаке дронов на предприятия
В Сызрани в результате падения беспилотника погибли два человека, сообщил в MAX губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Как уточнил глава региона, дроны ВСУ атаковали промышленные предприятия. Их целями стали объекты топливно-энергетического комплекса.
«Два человека пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — добавил Федорищев.
Материал дополняется
