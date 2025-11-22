Минобороны сообщило о перехвате 69 беспилотников за ночь

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили над Россией 69 украинских беспилотников, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Из них над территорией Ростовской области сбили 16 дронов, над Самарской и Саратовской областями — по 15. Над Крымом уничтожили 13 беспилотников, по три — над Волгоградской и Курской областями, над Воронежской сбили два дрона. По одному дрону сбили над Белгородской и Брянской областями.

Утром об уничтожении дрона ВСУ над Брянской областью сообщил глава региона Александр Богомаз. Пострадавших и повреждений на земле нет, добавил губернатор.

Также о предварительном отсутствии пострадавших и разрушений в результате атаки беспилотников сообщил глава Воронежской области Александр Гусев. Он уточнил, что дроны сбили над двумя районами региона, но не назвал, о каких именно идет речь.

На фоне атак дронов минувшей ночью временно закрывали для полетов аэропорты Тамбова, Саратова, Пензы, Самары и Ульяновска. На момент публикации ограничения действуют в воздушной гавани Ульяновска.