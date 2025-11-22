 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о перехвате 69 беспилотников за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили над Россией 69 украинских беспилотников, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Из них над территорией Ростовской области сбили 16 дронов, над Самарской и Саратовской областями — по 15. Над Крымом уничтожили 13 беспилотников, по три — над Волгоградской и Курской областями, над Воронежской сбили два дрона. По одному дрону сбили над Белгородской и Брянской областями.

Утром об уничтожении дрона ВСУ над Брянской областью сообщил глава региона Александр Богомаз. Пострадавших и повреждений на земле нет, добавил губернатор.

Также о предварительном отсутствии пострадавших и разрушений в результате атаки беспилотников сообщил глава Воронежской области Александр Гусев. Он уточнил, что дроны сбили над двумя районами региона, но не назвал, о каких именно идет речь.

Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников в двух областях России
Политика
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

На фоне атак дронов минувшей ночью временно закрывали для полетов аэропорты Тамбова, Саратова, Пензы, Самары и Ульяновска. На момент публикации ограничения действуют в воздушной гавани Ульяновска.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Плугина Ирина
Минобороны ПВО беспилотники
Александр Богомаз фото
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 08:05 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 08:05
Рособрнадзор раскрыл, сколько детей мигрантов смогли поступить в школы Общество, 08:23
В МВД назвали наиболее популярные в 2025 году мошеннические схемы Общество, 08:12
Че Гевара в банде Карлсона: главный коррупционный скандал Украины в лицах Политика, 08:03
Вэнс назвал три главные характеристики мирного плана по Украине Политика, 08:01
Минобороны сообщило о перехвате 69 беспилотников за ночь Политика, 08:00
Биткоин приблизился к закрытию худшего месяца за три года Крипто, 08:00
Москвичам пообещали пасмурную погоду без осадков Город, 07:31
В Пензенской области отменили план «Ковер» Политика, 07:25
Слюсарь рассказал о последствиях атаки дронов на Ростовскую область Политика, 07:08
Легенда футбола возвращается. Как выглядит реконструированный «Камп Ноу» Спорт, 07:00
В Кремле допустили скорый визит Путина в новые регионы Политика, 06:54
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
Конгрессвумен США Грин объявила об уходе с поста после ссоры с Трампом Политика, 06:42
НАТО начало отработку ответа России на учениях в Средиземном море Политика, 06:09