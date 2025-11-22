В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на полеты
Аэропорты Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка) возобновили прием и отправку рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
О снятии ограничений он написал в 8:13 мск. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул Кореняко.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
В ночь на 22 ноября средства ПВО сбили над российскими регионами 69 дронов ВСУ. Из них над территорией Ростовской области уничтожили 16 беспилотников, над Самарской и Саратовской областями — по 15. Над Крымом уничтожили два беспилотника. По одному дрону сбили над Белгородской и Брянской областями.
Минувшей ночью ограничения на полеты действовали в аэропортах Тамбова, Саратова, Пензы, Самары и Ульяновска.
