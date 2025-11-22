 Перейти к основному контенту
Пятый аэропорт за ночь ограничил полеты

Росавиация: аэропорт Ульяновска ограничил прием и отправку рейсов
Военная операция на Украине

Прием и отправка рейсов временно приостановлены в аэропорту Ульяновска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Об ограничениях Кореняко написал в 04:31 мск.

Аэропорт Самары ограничил полеты
Это пятый российский аэропорт, где ввели аналогичные меры за ночь. До этого их задействовали в аэропортах Тамбова, Саратова, Пензы и Самары. Во всех пяти воздушных гаванях запрет на полеты продолжает действовать.

Как правило, подобные ограничения вводятся на фоне угроз атак беспилотников.

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Ульяновск Ульяновская область беспилотники Росавиация приостановка полетов
