Аэропорт Самары ограничил полеты
В аэропорту Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Об ограничениях он написал в 3:18 мск. Они «необходимы для обеспечения безопасности полетов».
Ограничительные меры в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атаки дронов. В ночь на 22 ноября полеты также приостановили аэропорты Саратова, Пензы и Тамбова. Ограничения в них действуют до сих пор.
Ранее ограничения на полеты в воздушной гавани Самары вводили в ночь на 21 ноября. Они действовали менее часа.
