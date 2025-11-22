Аэропорт Самары ограничил полеты

В аэропорту Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Об ограничениях он написал в 3:18 мск. Они «необходимы для обеспечения безопасности полетов».

Ограничительные меры в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атаки дронов. В ночь на 22 ноября полеты также приостановили аэропорты Саратова, Пензы и Тамбова. Ограничения в них действуют до сих пор.

Ранее ограничения на полеты в воздушной гавани Самары вводили в ночь на 21 ноября. Они действовали менее часа.