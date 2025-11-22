Третий за ночь аэропорт приостановил полеты
Аэропорт Саратова ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Об ограничениях Кореняко написал в 2:03 мск. Они «необходимы для обеспечения безопасности полетов».
В ночь на 22 ноября полеты также приостановили аэропорты Пензы и Тамбова. Ограничения в них продолжают действовать.
Ограничительные меры вводят на фоне угрозы атаки дронов. В предыдущий воздушную гавань Саратова закрывали для полетов в ночь на 21 ноября. Ограничения сохранялись около двух часов.
