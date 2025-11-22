 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Третий за ночь аэропорт приостановил полеты

Аэропорт Саратова ввел ограничения на полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Саратова ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Об ограничениях Кореняко написал в 2:03 мск. Они «необходимы для обеспечения безопасности полетов».

Аэропорты Тамбова и Пензы приостановили полеты
Политика

В ночь на 22 ноября полеты также приостановили аэропорты Пензы и Тамбова. Ограничения в них продолжают действовать.

Ограничительные меры вводят на фоне угрозы атаки дронов. В предыдущий воздушную гавань Саратова закрывали для полетов в ночь на 21 ноября. Ограничения сохранялись около двух часов.

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Егор Алимов
Саратов аэропорты Росавиация
