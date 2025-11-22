Аэропорты Тамбова и Пензы приостановили полеты

В аэропортах Тамбова и Пензы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он. О введении ограничений в тамбовском аэропорту представитель Росавиации сообщил в 0:29 мск, а в пензенском аэропорту — в 0:36 мск.

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атаки беспилотников. В предыдущий раз воздушная гавань Тамбова приостановила полеты в ночь на 21 ноября. Ограничения сохранялись около шести часов. Пензы — 20 ноября, меры действовали чуть менее четырех часов.

Минобороны сообщило о перехвате четырех беспилотников с 20:00 до полуночи 22 ноября над Ростовской областью и Крымом.