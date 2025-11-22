 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорты Тамбова и Пензы приостановили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Тамбова и Пензы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он. О введении ограничений в тамбовском аэропорту представитель Росавиации сообщил в 0:29 мск, а в пензенском аэропорту — в 0:36 мск.

Аэропорт Волгограда второй раз за сутки приостановил полеты
Политика
Фото:Алексей Смышляев / Global Look Press

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атаки беспилотников. В предыдущий раз воздушная гавань Тамбова приостановила полеты в ночь на 21 ноября. Ограничения сохранялись около шести часов. Пензы — 20 ноября, меры действовали чуть менее четырех часов.

Минобороны сообщило о перехвате четырех беспилотников с 20:00 до полуночи 22 ноября над Ростовской областью и Крымом.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Егор Алимов
Тамбов Пенза аэропорты Росавиация
Материалы по теме
Аэропорт Волгограда второй раз за сутки приостановил полеты
Политика
Росавиация заявила о готовности к запуску всех закрытых аэропортов России
Политика
Число приостановивших работу аэропортов возросло до девяти
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 02:04 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 02:04
Минтранс не увидел нужды в получении прав для вождения электросамокатов Общество, 02:08
Мерц заявил, что согласовал с Трампом дальнейшие шаги по мирному плану Политика, 01:35
Трамп заявил о приближении мира на Украине Политика, 01:20
The Guardian узнала срок возможного визита в Москву делегации США Политика, 01:09
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Трамп назвал альтернативу принятию Киевом мирного плана США Политика, 01:00
Аэропорты Тамбова и Пензы приостановили полеты Политика, 00:46
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Польше призвали перенести посольство России из-за близости к Минобороны Политика, 00:43
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
США предупредили о рисках полетов в районе Венесуэлы на фоне эскалации Политика, 00:07
Трамп заявил, что Зеленскому придется одобрить мирный план США Политика, 00:04
США разрешили операции по АЭС «Пакш-2» с российскими банками Политика, 21 ноя, 23:53
Spiegel узнал, что Мерц не обсудил мирный план с США из-за болезни Трампа Политика, 21 ноя, 23:43
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21 ноя, 23:40