Дмитриев назвал мирный план Трампа спасительным для Украины

Мирный план США из 28 пунктов призван спасти Украину от еще больших территориальных и человеческих потерь, однако многие упускают это из виду из-за пропаганды «поджигателей войны», завил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети Х.

«Из-за пропаганды поджигателей войны многие упускают из виду, что мирный план [президента США Дональда] Трампа призван спасти Украину от еще большей потери территорий и жизней», — написал Дмитриев.

Он добавил, что следует обратить внимание на тех, кто выступает против мирного плана, и на их возможную заинтересованность в затягивании боевых действий.

Европейские страны сочли план Трампа, подготовленный без участия ЕС и Украины, провокацией. WSJ сообщила, что в ЕС составляют собственную мирную инициативу по российско-украинскому конфликту с более выгодными для Киева условиями.

Ранее WSJ писала, что над мирным планом со стороны США работали госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер. При этом газета отметила, что они консультировались с Дмитриевым, который в октябре посещал Соединенные Штаты.

Белый дом подтвердил подлинность мирного плана из 28 пунктов, ранее обнародованного украинским депутатом Алексеем Гончаренко. Согласно документу, предлагается признать Крым, ЛНР и ДНР де-факто российскими территориями, а статус Херсонской и Запорожской областей — заморозить по текущей линии фронта. Украина получит гарантии безопасности при отказе от вступления в НАТО и проведет выборы в 100-дневный срок. План также предусматривает поэтапную реинтеграцию России в мировую экономику и постепенное снятие санкций с обсуждением в индивидуальном порядке.

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза сообщил, что Москва получила данный документ по официальным каналам связи с Вашингтоном и рассматривает его как возможную основу для урегулирования конфликта.