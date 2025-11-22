 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Дмитриев назвал мирный план Трампа спасительным для Украины

Дмитриев: мирный план Трампа призван спасти Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины

Мирный план США из 28 пунктов призван спасти Украину от еще больших территориальных и человеческих потерь, однако многие упускают это из виду из-за пропаганды «поджигателей войны», завил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети Х.

«Из-за пропаганды поджигателей войны многие упускают из виду, что мирный план [президента США Дональда] Трампа призван спасти Украину от еще большей потери территорий и жизней», — написал Дмитриев.

Он добавил, что следует обратить внимание на тех, кто выступает против мирного плана, и на их возможную заинтересованность в затягивании боевых действий.

Европейские страны сочли план Трампа, подготовленный без участия ЕС и Украины, провокацией. WSJ сообщила, что в ЕС составляют собственную мирную инициативу по российско-украинскому конфликту с более выгодными для Киева условиями.

Ранее WSJ писала, что над мирным планом со стороны США работали госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер. При этом газета отметила, что они консультировались с Дмитриевым, который в октябре посещал Соединенные Штаты.

Мирный план Трампа по Украине по версии Гончаренко. Полный текст
Политика

Белый дом подтвердил подлинность мирного плана из 28 пунктов, ранее обнародованного украинским депутатом Алексеем Гончаренко. Согласно документу, предлагается признать Крым, ЛНР и ДНР де-факто российскими территориями, а статус Херсонской и Запорожской областей — заморозить по текущей линии фронта. Украина получит гарантии безопасности при отказе от вступления в НАТО и проведет выборы в 100-дневный срок. План также предусматривает поэтапную реинтеграцию России в мировую экономику и постепенное снятие санкций с обсуждением в индивидуальном порядке.

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза сообщил, что Москва получила данный документ по официальным каналам связи с Вашингтоном и рассматривает его как возможную основу для урегулирования конфликта.

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Кирилл Дмитриев мирный план Россия Украина США
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
