Мерц заявил, что согласовал с Трампом дальнейшие шаги по мирному плану

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Политики обсудили предложенный США план по урегулированию украинского конфликта и согласовали дальнейшие шаги на уровне советников. Об этом Мерц сообщил в социальной сети Х.

«Мы согласовали дальнейшие шаги на уровне советников. Теперь я проинформирую европейских партнеров», — написал канцлер.

Ранее Spiegel сообщил, что Мерц безуспешно пытался связаться с Трампом по поводу мирного плана. При этом никто из команды канцлера не смог подтвердить, будет ли какой-либо прямой контакт с республиканцем по этому поводу: США проинформировали Германию о том, что президент, вероятно, заболел гриппом и чувствует себя неважно.

Издание отметило, что в Берлине о мирном плане США узнали не по официальным каналам, а из американской прессы. Документ сочли «откровенной провокацией».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский созвонился с Мерцем и другими европейскими лидерами для обсуждения деталей плана. Согласно Axios, Зеленский пообещал подписать документ в сжатые сроки. Однако, как сообщает Bloomberg, в ходе переговоров с европейскими лидерами было достигнуто соглашение об отказе от ключевых положений данного документа.

Текст мирного плана опубликовал украинский депутат Алексей Гончаренко, его подлинность подтвердил Белый дом. Документ включает территориальные уступки со стороны Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что план может стать основой для мирного урегулирования.