Военная операция на Украине
0

Аэропорт Волгограда второй раз за сутки приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Аэропорт Волгограда приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что мера нужна, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Незадолго до этого Кореняко объявил о возобновлении работы всех аэропортов, прекративших полеты в ночь на 21 ноября.

Минтранс не подтвердил скорое открытие аэропорта в Ростове-на-Дону
Политика
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Представитель Росавиации сообщал об ограничениях для авиагаваней Краснодара, Ижевска, Нижнекамска, Казани Тамбова, Саратова, Самары и Волгограда. Первым аэропортом, который вернулся к работе, стал саратовский, последним — ижевский.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Так, ранним утром 21 ноября Минобороны заявило о 33 сбитых над Россией дронах, вскоре ведомство отчиталось об отражении атак еще шести и 12 беспилотников на регионы страны.

