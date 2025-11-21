Аэропорт Волгограда второй раз за сутки приостановил полеты
Аэропорт Волгограда приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он напомнил, что мера нужна, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Незадолго до этого Кореняко объявил о возобновлении работы всех аэропортов, прекративших полеты в ночь на 21 ноября.
Представитель Росавиации сообщал об ограничениях для авиагаваней Краснодара, Ижевска, Нижнекамска, Казани Тамбова, Саратова, Самары и Волгограда. Первым аэропортом, который вернулся к работе, стал саратовский, последним — ижевский.
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Так, ранним утром 21 ноября Минобороны заявило о 33 сбитых над Россией дронах, вскоре ведомство отчиталось об отражении атак еще шести и 12 беспилотников на регионы страны.
