В меме «Страдающего Средневековья» нашли экстремистскую символику
Добринский районный суд Липецкой области оштрафовал местного жителя на 1 тыс. руб. за публикацию в социальных сетях картинок с пентаграммой и сатаной («международное движение сатанизма» признано в России экстремистским и запрещено). Об этом говорится в постановлении суда.
Протокол о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 Уголовного кодекса) составили 17 октября. Из него следует, что мужчина опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей несколько картинок, содержащих символику сатанистов. Речь идет о фотографии татуировки с надписью SATAN и нескольких картинках с пентаграммами, перевернутыми крестами и козлами, напоминающими Бафомета.
Кроме того, мужчина разместил на своей странице изображение девочки, держащей на руках животного с рогами, также напоминающего Бафомета. На картинке была подпись: «Мама, это Саша. Он хороший». Такой мем ранее опубликовал проект «Страдающее Средневековье».
«Страдающее Средневековье» — российский развлекательный и просветительский медиапроект о Средневековье. Создан в 2014 году как сообщество «ВКонтакте», где публикуются мемы, созданные по мотивам средневековой живописи и книжной миниатюры.
По решению Верховного суда, пентаграмма, изображение Бафомета и перевернутый христианский крест являются символами сатанистов. Согласно экспертизе, опубликованные мужчиной изображения содержат именно эти символы.
Как говорится в постановлении суда, житель Липецкой области признал вину, раскаялся и удалил изображения до начала судебного процесса. В связи с этим суд избрал наказание в виде штрафа 1 тыс. руб. Максимальная санкция по статье о демонстрации экстремистской символики — арест до 15 суток.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин