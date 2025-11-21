 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В меме «Страдающего Средневековья» нашли экстремистскую символику

Фото: Александр Поляков / Global Look Press
Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Добринский районный суд Липецкой области оштрафовал местного жителя на 1 тыс. руб. за публикацию в социальных сетях картинок с пентаграммой и сатаной («международное движение сатанизма» признано в России экстремистским и запрещено). Об этом говорится в постановлении суда.

Протокол о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 Уголовного кодекса) составили 17 октября. Из него следует, что мужчина опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей несколько картинок, содержащих символику сатанистов. Речь идет о фотографии татуировки с надписью SATAN и нескольких картинках с пентаграммами, перевернутыми крестами и козлами, напоминающими Бафомета.

Кроме того, мужчина разместил на своей странице изображение девочки, держащей на руках животного с рогами, также напоминающего Бафомета. На картинке была подпись: «Мама, это Саша. Он хороший». Такой мем ранее опубликовал проект «Страдающее Средневековье».

«Страдающее Средневековье» — российский развлекательный и просветительский медиапроект о Средневековье. Создан в 2014 году как сообщество «ВКонтакте», где публикуются мемы, созданные по мотивам средневековой живописи и книжной миниатюры.

Россиянина оштрафовали за опубликованные 10 лет назад посты с сатаной
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

По решению Верховного суда, пентаграмма, изображение Бафомета и перевернутый христианский крест являются символами сатанистов. Согласно экспертизе, опубликованные мужчиной изображения содержат именно эти символы.

Как говорится в постановлении суда, житель Липецкой области признал вину, раскаялся и удалил изображения до начала судебного процесса. В связи с этим суд избрал наказание в виде штрафа 1 тыс. руб. Максимальная санкция по статье о демонстрации экстремистской символики — арест до 15 суток.

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Теги
Анастасия Луценко
штраф суд Липецкая область
