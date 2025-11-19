Россиянина оштрафовали за опубликованные 10 лет назад посты с сатаной

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Суд в Краснодарском крае оштрафовал россиянина за размещение в социальных сетях картинки с пентаграммой и сатаной («международное движение сатанизма» признано в России экстремистским и запрещено). Посты были опубликованы десять лет назад. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Изображения были найдены на личной странице мужчины в социальных сетях. На мужчину составили протокол по статье о пропаганде и публичном демонстрировании атрибутики и символики экстремистской организации.

В ходе заседания ответчик признал вину, объяснил, что картинки были размещены «лет 8–10 назад». Он удалил изображения.



Ранее, 22 августа, жителя Курганской области оштрафовали за размещение в Сети изображений сатаны. Курганский городской суд оштрафовал мужчину на 1 тыс. руб.

Мужчину привлекли по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Публикация была размещена во «ВКонтакте».