Военная операция на Украине⁠,
0

Президент Финляндии обсудит план Трампа по Украине с правительством

Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Стубб
Александр Стубб (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент Финляндии Александер Стубб подтвердил, что обсуждает план США из 28 пунктов по урегулированию конфликта на Украине с международными партнерами и Киевом. Политик сообщил это в своей публикации в социальной сети X.

«Вчера был опубликован проект плана из 28 пунктов по прекращению войны на Украине. В настоящее время мы оцениваем ситуацию совместно с нашими союзниками и Украиной», — написал финский лидер.

Стубб уточнил, что уже провел консультации по этому вопросу с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо и главой МИДа Элиной Валтонен. В ближайшее время он планирует обсудить американское предложение на заседании правительства страны.

Вечером 20 ноября в телеграм-канале украинского депутата Алексея Гончаренко появился полный текст мирного плана США. Документ содержит 28 пунктов, которые затрагивают вопросы суверенитета Украины, статус территорий, подписавших договоры с Россией в 2022 году, проблемы ядерного вооружения и использования замороженных российских активов.

Власти США пока не прокомментировали подлинность опубликованного документа. Ранее отдельные положения этого плана раскрывали западные СМИ, включая Politico, Reuters и Financial Times.

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Александр Стубб переговоры мирный план Украина США правительство документ
