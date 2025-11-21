 Перейти к основному контенту
Иранский президент заявил о необходимости перенести столицу из Тегерана

Масуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Перенос столицы из Тегерана стал необходимым, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, слова которого приводит агентство Fars.

По мнению иранского лидера, ранее у властей не было достаточного бюджета для реализации этого проекта и потому его считали невозможным. «Сегодня реальность такова, что у нас больше нет выбора: перенос столицы — это вынужденная мера», — отметил он.

CNN 17 ноября со ссылкой на Национальный центр прогнозирования погоды метеорологических организаций Ирана сообщил, что количество осадков по всей стране сократилось примерно на 89% по сравнению со средним долгосрочным показателем. Текущая осень в Иране, как отмечает телеканал, стала самой сухой за последние 50 лет.

NYT сообщила о почти неизбежной войне между Ираном и Израилем
Политика
Фото:Majid Saeedi / Getty Images

В 2024 году Пезешкиан тоже говорил о необходимости перенести столицу из Тегерана ближе к южному побережью. 

Президент отметил, что Тегеран сталкивается с нерешаемыми проблемами — нехваткой воды, загрязнением воздуха и проседанием почвы. Вопрос переноса столицы поднимается в Иране не впервые: в 2013 году исламский совет уже одобрял подобный план.

Полина Дуганова
Иран Тегеран Масуд Пезешкиан засуха
