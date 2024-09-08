Иран задумался о переносе столицы из Тегерана

Тегеран страдает от нехватки воды, оседания почвы и загрязненного воздуха, сказал президент республики. Эксперты отмечали недоступность достойной жизни для большинства жителей столицы Ирана из-за перенаселенности

Масуд Пезешкиан (Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters)

Экономический и политический центр Ирана необходимо перенести ближе к южному побережью Ирана, поскольку Тегеран в роли столицы имеет проблемы, для которых нет другого решения, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан, передает Fars.

«Невозможно развивать страну, продолжая нынешнюю тенденцию. Если мы хотим и дальше привозить в Тегеран с юга и моря ресурсы, превращать их потом в продукцию и снова отправлять на юг на экспорт, это будет все сильнее и сильнее снижать нашу конкурентоспособность», — пояснил Пезешкиан.

Развивать Тегеран с его нынешними проблемами — пустая трата времени, считает он. Среди проблем президент назвал нехватку воды, загрязнение воздуха и проседания почвы.

Власти Ирана не в первый раз задумываются о переносе столицы, этот вопрос поднимался еще в правительстве президента Махмуда Ахмадинежада (2005–2013 годы). В январе 2013-го Исламский совет одобрил план переноса политической и административной столицы из Тегерана.

Как отмечает Mashregh, многие эксперты считают более правильным провести модернизацию неэффективной и изношенной инфраструктуры Тегерана, а также укрепление зданий от землетрясений, чем тратить средства на перемещение столицы.

Тегеран расположен в северной части Ирана, в агломерации проживают около 14 млн человек. Тегеран — крупнейший город Ирана и один из самых густонаселенных городов мира.

The Telegraph отмечала, что Тегеран — «на грани» в связи с загрязнением воздуха, нехваткой воды, проседанием почвы и невероятно высокой стоимостью жизни, лавинообразным ростом числа жителей и хаотичной застройкой. Иранская научная ассоциация городской экономики полагает, что население города превышает возможности инфраструктуры более чем на 70% — то есть из 8 млн человек, которые живут непосредственно в столице страны, достойные условия жизни могут получить только 2,3 млн.