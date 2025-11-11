NYT сообщила о почти неизбежной войне между Ираном и Израилем

NYT: новая война Израиля и Ирана почти неизбежна

В странах Персидского залива считают новую военную атаку Израиля на Иран практически неизбежной, пишет NYT. В начале лета между странами уже произошел вооруженный конфликт из-за ядерной программы Ирана

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Вооруженный конфликт между Израилем и Ираном может стать неизбежной, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников и аналитиков.

Срок действия соглашения 2015 года, призванного ограничить ядерную программу Ирана, истек в прошлом месяце, против Ирана ввели жесткие санкции, а переговоры по его ядерной программе зашли в тупик, пишет издание.

Тегеран заявляет, что запасы высокообогащенного урана были уничтожены, а израильские официальные лица полагают, что они вывезены в безопасное место.

По данным газеты, многие в странах Персидского залива рассматривают вероятность нового нападения Израиля на Иран как практически неизбежную, учитывая мнение израильских властей о том, что ядерная программа Ирана представляет серьезную угрозу.

Руководитель проекта по Ирану в Международной кризисной группе Али Ваез утверждает, что согласно утверждениям иранских официальных лиц, ракетные заводы страны работают круглосуточно. По его словам, «они надеются выпустить 2000 ракет одновременно, чтобы прорвать израильскую оборону, а не 500 за 12 дней», как в июне.

Летом между Израилем и Ираном произошел конфликт из-за ядерной программы Тегерана. Так, в ночь на 13 июня 2025 ЦАХАЛ объявила об упреждающем ударе. По словам премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, целью операции было «нанести ущерб ядерной инфраструктуре Ирана, иранским заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана». Иран ответил ракетными ударами по израильским городам и беспилотниками.

В конце июня в конфликт вмешались Соединенные Штаты — американские военные нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Нетензе и Исфахане. Через два дня активная фаза конфликта прекратилась — стороны объявили режим прекращения огня.

В начале октября президент России Владимир Путин сказал, что Россия получает сигналы от Израиля об отсутствии заинтересованности в конфронтации с Ираном.