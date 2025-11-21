В Ростовской области в результате атаки БПЛА была повреждена опора ЛЭП
В Чертковском районе Ростовской области в результате налета беспилотников получила повреждения опора линии электропедачи, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
«Около полуночи была повреждена опора ЛЭП возле хутора Нагибин», — написал он.
Более 200 домов были обесточены, к утру специалисты восстановили подачу электроэнергии. Как уточнил Слюсарь, пожарные потушили возгорание, возникшее на площади 4 кв. м.
Помимо этого, силы ПВО отразили атаку дронов в Шолоховском районе. Обошлось без пострадавших, добавил глава региона.
Российские регионы после начала специальной военной операции периодически подвергаются атакам беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В октябре из-за возгорания, возникшего в результате налета беспилотников, около 1,5 тыс. жителей Новошахтинска Ростовской области остались без электричества.
