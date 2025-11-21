Число приостановивших работу аэропортов возросло до девяти

Аэропорт Волгограда приостановил прием и выпуск воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

На момент подготовки материала ограничения также действуют в аэропортах Краснодара, Ижевска, Нижнекамска, Казани и Тамбова. Введенные ночью меры ранее сняли в Саратове (с 2:45 до 4:43 мск) и Самаре (с 4:35 до 5:18мск).

Накануне вечером прием и отправку самолетов приостановили в астраханском аэропорту Котлас, там ограничения сняли в 22:45 мск.

Кореняко напомнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Меры регулярно вводят в российских аэропортах на фоне угрозы атаки беспилотников.

