Число приостановивших работу аэропортов возросло до девяти
Аэропорт Волгограда приостановил прием и выпуск воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
На момент подготовки материала ограничения также действуют в аэропортах Краснодара, Ижевска, Нижнекамска, Казани и Тамбова. Введенные ночью меры ранее сняли в Саратове (с 2:45 до 4:43 мск) и Самаре (с 4:35 до 5:18мск).
Накануне вечером прием и отправку самолетов приостановили в астраханском аэропорту Котлас, там ограничения сняли в 22:45 мск.
Кореняко напомнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Меры регулярно вводят в российских аэропортах на фоне угрозы атаки беспилотников.
