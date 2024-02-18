Лидер Черногории Милатович выразил надежду на вступление в ЕС в 2028 году

Президент Черногории выразил надежду на вступление в ЕС в 2028 году

Власти Черногории надеются, что страна станет 28-м членом Евросоюза в 2028 году, заявил президент Яков Милатович на полях Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Vijesti со ссылкой на канцелярию черногорского лидера.

«Президент выразил уверенность в том, что Черногория станет полноправным членом ЕС к 2028 году», — говорится в заявлении канцелярии.

Милатович во время встречи с чешским президентом Петром Павлом попросил его поддержать кандидатуру Черногории в выборах непостоянных членов Совета Безопасности ООН на период 2026-2027 годов.

В 2012 году власти Черногории и Евросоюза начали переговоры о вступлении в альянс, заявку на членство страна подала в 2008 году.

В октябре 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Черногория демонстрирует готовность к вступлению в ЕС и может стать членом альянса до 2030 года. Фон дер Ляйен отметила, что для этого Черногории осталось «преодолеть последнюю милю».