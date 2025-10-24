Около 1,5 тыс. человек в Ростовской области остались без света из-за БПЛА
В Ростовской области в ночь на 24 октября отражена массированная воздушная атака, сбиты БПЛА в Таганроге, Новошахтинске, Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.
В результате атаки произошло несколько возгораний, они потушены. Никто из людей не пострадал.
В Новошахтинске из-за пожара без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. Ночью аварийный службы провели переподключение на резервные линии, и у части потребителей свет появился. Но пока без энергоснабжения остается около полутора тысяч человек.
Восстановлением энергоснабжения специалисты займутся в светлое время суток, пояснил Слюсарь.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. В Красногорске в результате удара БПЛА поврежден жилой дом на бульваре Космонавтов. Пострадали пять человек, в том числе ребенок.
