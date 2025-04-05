Гладков сообщил о повреждении ЛЭП из-за атаки дронов

В результате атаки украинских беспилотников повреждены линии электропередачи в Новооскольском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Ночью беспилотники атаковали Белгородскую область. В результате одной из атак пострадали линии электропередачи в Новооскольском округе. Только что переговорил с руководителем филиала «Россетей». Наши энергетики максимально быстро стараются восстановить сети», — написал он в своем телеграм-канале.

Гладков добавил, что энергетики обещают восстановить подачу электричества до 15:00 мск.



По словам губернатора, 4 апреля в результате атак со стороны ВСУ пострадали семь жителей Белгородской области, пятеро из них госпитализировали, один находится в тяжелом состоянии.

Ранее Минобороны сообщило, что 31 марта в результате атаки украинских дронов была повреждена трансформаторная подстанция в селе Смородино Грайворонского района Белгородской области.