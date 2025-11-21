Аэропорт Нижнекамска приостановил прием и отправку рейсов

В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на прием и отправку воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Об ограничениях он сообщил в 4:59 мск. Как напомнил Кореняко, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Российские аэропорты периодически вводят ограничения на полеты на фоне угрозы беспилотников.

Ограничительные меры продолжают действовать в аэропортах Казани и Тамбова. Ранее полеты возобновили в аэропорту Саратова, где ограничения продержались около двух часов и в аэропорту Самары — там полеты приостановили с 4:35 до 5:18

Накануне вечером прием и отправку самолетов приостановили в Архангельском аэропорту Котлас. Там ограничительные меры продержались более трех часов и были сняты в 22:45.