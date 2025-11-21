Аэропорт Нижнекамска приостановил прием и отправку рейсов
В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на прием и отправку воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Об ограничениях он сообщил в 4:59 мск. Как напомнил Кореняко, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Российские аэропорты периодически вводят ограничения на полеты на фоне угрозы беспилотников.
Ограничительные меры продолжают действовать в аэропортах Казани и Тамбова. Ранее полеты возобновили в аэропорту Саратова, где ограничения продержались около двух часов и в аэропорту Самары — там полеты приостановили с 4:35 до 5:18
Накануне вечером прием и отправку самолетов приостановили в Архангельском аэропорту Котлас. Там ограничительные меры продержались более трех часов и были сняты в 22:45.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем
Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США
WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО
Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»
Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней
Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники