 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Нижнекамска приостановил прием и отправку рейсов

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на прием и отправку воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Об ограничениях он сообщил в 4:59 мск. Как напомнил Кореняко, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Еще два российских аэропорта приостановили полеты
Политика

Российские аэропорты периодически вводят ограничения на полеты на фоне угрозы беспилотников.

Ограничительные меры продолжают действовать в аэропортах Казани и Тамбова. Ранее полеты возобновили в аэропорту Саратова, где ограничения продержались около двух часов и в аэропорту Самары — там полеты приостановили с 4:35 до 5:18

Накануне вечером прием и отправку самолетов приостановили в Архангельском аэропорту Котлас. Там ограничительные меры продержались более трех часов и были сняты в 22:45.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Александра Озерова
Нижнекамск аэропорты Росавиация
Материалы по теме
Еще два российских аэропорта приостановили полеты
Политика
Аэропорты Саратова и Тамбова ввели ограничения на полеты
Политика
Архангельский аэропорт Котлас возобновил полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 92,6 (-1,18) Инвестиции, 05:54 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 80,73 (-0,21) Инвестиции, 05:54
В Германии призвали ЕС снять с России санкции в обмен на прекращение огня Политика, 05:50
Аэропорт Нижнекамска приостановил прием и отправку рейсов Политика, 05:08
Зеленский предложил депутата от своей партии на пост нового главы Минюста Политика, 04:54
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Еще два российских аэропорта приостановили полеты Политика, 04:42
Родители назвали приемлемый уровень оплаты подработки для своего ребенка Общество, 04:08
Пентагон направил почти $30 млн из помощи Украине в производство США Политика, 03:50
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Трамп снизил пошлины на некоторые виды сельхозпродукции из Бразилии Политика, 03:42
В Минэк увидели в запрете скидок на маркетплейсах удар по покупателям Общество, 03:19
Аэропорты Саратова и Тамбова ввели ограничения на полеты Политика, 02:51
Вильфанд сообщил, что почти всю Россию покрыло снегом Общество, 02:40
Глава МИД ФРГ заявил, что обсудил с Уиткоффом конкретные идеи по Украине Политика, 02:34
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Небензя заявил, что у ЕС не осталось средств для финансирования Украины Политика, 02:22