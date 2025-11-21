Еще два российских аэропорта приостановили полеты
Аэропорты Казани и Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ранее полеты приостановили в аэропортах Тамбова и Саратова. В последнем ограничения были сняты, они продержались около двух часов — с 2:45 до 4:43 мск.
Кореняко напомнил, что ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности воздушных рейсов.
Российские аэропорты регулярно вводят временные запреты на полеты на фоне угрозы налета беспилотников.
Накануне вечером прием и отправку самолетов приостановили в Архангельском аэропорту Котлас. Там ограничительные меры продержались более трех часов, на момент подготовки материала аэропорт возобновил отправку рейсов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем
Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США
WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО
Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»
Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней
Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники