Еще два российских аэропорта приостановили полеты

Аэропорты Казани и Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ранее полеты приостановили в аэропортах Тамбова и Саратова. В последнем ограничения были сняты, они продержались около двух часов — с 2:45 до 4:43 мск.

Кореняко напомнил, что ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности воздушных рейсов.

Российские аэропорты регулярно вводят временные запреты на полеты на фоне угрозы налета беспилотников.

Накануне вечером прием и отправку самолетов приостановили в Архангельском аэропорту Котлас. Там ограничительные меры продержались более трех часов, на момент подготовки материала аэропорт возобновил отправку рейсов.