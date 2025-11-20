Архангельский аэропорт Котлас возобновил полеты
Аэропорт Котлас в Архангельской области снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Ограничения действовали с 19:48 по 22:45 мск.
Кореняко отметил, что ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Российские аэропорты регулярно приостанавливают работу на фоне опасности прилета БПЛА.
