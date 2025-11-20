 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Архангельский аэропорт Котлас возобновил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Котлас в Архангельской области снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения действовали с 19:48 по 22:45 мск.

Кореняко отметил, что ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Пензы и Ульяновска возобновили полеты
Политика

Российские аэропорты регулярно приостанавливают работу на фоне опасности прилета БПЛА.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Александра Озерова
Архангельская область аэропорты Росавиация
Материалы по теме
В аэропорту Котласа ввели ограничения на полеты
Общество
Аэропорты Пензы и Ульяновска возобновили полеты
Политика
Два российских аэропорта ввели ограничения на полеты
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 92,6 (-1,18) Инвестиции, 23:43 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 80,73 (-0,21) Инвестиции, 23:43
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 23:40
Сколько лет претенденткам на звание «Мисс Вселенная – 2025». Инфографика Общество, 23:31
Мирный план, который предложили США Украине. Фото Политика, 23:22
WSJ узнала, когда Рубио обсудит с Европой мирный план США по Украине Политика, 23:21
Зеленский отказался уволить Ермака Политика, 23:21
Архангельский аэропорт Котлас возобновил полеты Политика, 23:20
«РБК Украина» назвала данный Зеленскому срок на подписание плана США Политика, 23:11
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Встреча Зеленского с фракцией «Слуга народа» закончилась Политика, 23:09
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа Политика, 23:05
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
В США увидели «переломный момент» к миру между Россией и Украиной Политика, 22:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:37
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Доклад Путину о взятии Купянска и боях в Константиновке. Видео Политика, 22:28