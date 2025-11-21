 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорты Саратова и Тамбова ввели ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Саратова и Тамбова приостановили рейсы. Там временно не принимают и не отправляют самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности воздушных рейсов.

Архангельский аэропорт Котлас возобновил полеты
Политика

Российские аэропорты периодически вводят ограничения на полеты на фоне угрозы беспилотников.

Накануне вечером прием и отправку самолетов приостановили в Архангельском аэропорту Котлас. Там ограничительные меры продержались более трех часов, на момент подготовки материала аэропорт возобновил отправку рейсов.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Александра Озерова
Саратов Тамбов Росавиация аэропорты
