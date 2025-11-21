Аэропорты Саратова и Тамбова ввели ограничения на полеты

Аэропорты Саратова и Тамбова приостановили рейсы. Там временно не принимают и не отправляют самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности воздушных рейсов.

Российские аэропорты периодически вводят ограничения на полеты на фоне угрозы беспилотников.

Накануне вечером прием и отправку самолетов приостановили в Архангельском аэропорту Котлас. Там ограничительные меры продержались более трех часов, на момент подготовки материала аэропорт возобновил отправку рейсов.