Вильфанд сообщил, что почти всю Россию покрыло снегом

Снег покрыл около 90% территории России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Если оценивать установившийся снежный покров в России по площади, то к текущему моменту около 90% территории покрыто снегом», — сказал синоптик.

Полностью покрыт снегом Северо-Западный федеральный округ. На Дальнем Востоке, Урале и Сибири также наблюдается снежный покров, а в Приволжском федеральном округе он растает до конца недели.

Он отметил, что даже при потеплении в ближайшие дни снежный покров сохранится на 87% территории страны.

Первый снег выпал в Москве и Санкт-Петербурге 15 ноября. Снегопад стал одним из самых поздних за последние 40 лет.

