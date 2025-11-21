Небензя: у Евросоюза не осталось средств для финансирования Украины

У стран Евросоюза не осталось собственных средств для спонсирования Украины. Европейские государства сами готовятся к войне с Россией, заявил постоянный председатель России Василий Небензя при ООН на заседании Совета Безопасности. Трансляция заседания опубликована на YouTube-канале организации.

«У Европы больше нет денег для Украины. Европе нужно перевооружить свои армии, чтобы, как они утверждают, быть готовыми к войне с Россией к 2030 году», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что европейские государства смогут продолжить финансировать Украину, только если «украдут» деньги у Москвы.

Речь идет о «репарационном кредите» на сумму до €140 млрд за счет замороженных российских активов. Суть инициативы заключается в том, что Киев получит займ, но средства вернет только после получения компенсации от России.

Среди других предложений Еврокомиссии для продолжения финансирования Украины — поддержка, финансируемая государствами-членами за счет грантов и кредит, выданный за счет заимствований на финансовых рынках.

Ранее ряд западных политиков и высокопоставленных военных призывали готовиться к военной конфронтации с Россией, которая может случиться в течение нескольких лет. На фоне боевых действий на Украине страны Европы начали усиливать оборонную промышленность.

Президент России Владимир Путин назвал ложью заявления о планах России атаковать страны Европы и НАТО. Москва считает воровством возможную конфискацию своих активов и неоднократно отвергала требования о выплате репараций.