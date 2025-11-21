 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Небензя заявил, что у ЕС не осталось средств для финансирования Украины

Небензя: у Евросоюза не осталось средств для финансирования Украины
Сюжет
Военная операция на Украине

У стран Евросоюза не осталось собственных средств для спонсирования Украины. Европейские государства сами готовятся к войне с Россией, заявил постоянный председатель России Василий Небензя при ООН на заседании Совета Безопасности. Трансляция заседания опубликована на YouTube-канале организации.

«У Европы больше нет денег для Украины. Европе нужно перевооружить свои армии, чтобы, как они утверждают, быть готовыми к войне с Россией к 2030 году», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что европейские государства смогут продолжить финансировать Украину, только если «украдут» деньги у Москвы.

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Политика
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Речь идет о «репарационном кредите» на сумму до €140 млрд за счет замороженных российских активов. Суть инициативы заключается в том, что Киев получит займ, но средства вернет только после получения компенсации от России.

Среди других предложений Еврокомиссии для продолжения финансирования Украины — поддержка, финансируемая государствами-членами за счет грантов и кредит, выданный за счет заимствований на финансовых рынках.

Ранее ряд западных политиков и высокопоставленных военных призывали готовиться к военной конфронтации с Россией, которая может случиться в течение нескольких лет. На фоне боевых действий на Украине страны Европы начали усиливать оборонную промышленность.

Президент России Владимир Путин назвал ложью заявления о планах России атаковать страны Европы и НАТО. Москва считает воровством возможную конфискацию своих активов и неоднократно отвергала требования о выплате репараций.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Александра Озерова
Василий Небензя ООН ЕС Украина Евросоюз
Материалы по теме
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Политика
ЕК запланировала выделить Киеву «репарационный кредит» до конца 2025 года
Политика
«Репарационный кредит» Украине назвали риском для немцев на €35 млрд
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 92,6 (-1,18) Инвестиции, 02:43 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 80,73 (-0,21) Инвестиции, 02:43
Аэропорты Саратова и Тамбова ввели ограничения на полеты Политика, 02:51
Вильфанд сообщил, что почти всю Россию покрыло снегом Общество, 02:40
Глава МИД ФРГ заявил, что обсудил с Уиткоффом конкретные идеи по Украине Политика, 02:34
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Небензя заявил, что у ЕС не осталось средств для финансирования Украины Политика, 02:22
Финляндия задумалась восстановить «болотные ловушки» на границе с Россией Политика, 01:48
Мирный план Трампа по Украине, по версии Гончаренко. Полный текст Политика, 01:32
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Как выглядит предложенный США план, и почему он вызвал разногласия Политика, 01:20
США пригрозили России санкциями и продолжением поставок оружия Украине Политика, 01:05
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
FT узнала, когда в США ожидают от Зеленского подписания мирного плана Политика, 00:38
Обломок зеленого метеорита, который видели над Москвой. Видео Технологии и медиа, 00:37
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений Политика, 00:32
США ввели санкции против компаний, содействующих продаже иранской нефти Политика, 00:28