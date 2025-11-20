 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Белый дом назвал неверным понимание договоренностей по Украине и уступкам

Сюжет
Военная операция на Украине
При разработке мирного плана американская сторона в равной степени взаимодействовала с Москвой и Киевом, заявила Левитт. Она не согласилась, что предложение можно рассматривать как уступки только с украинской стороны
Кэролайн Левитт
Кэролайн Левитт (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

В Белом доме не согласились, что разработанный мирный план по урегулированию на Украине можно рассматривать как односторонние территориальные уступки. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт подчеркнула, что США взаимодействовали с обеими сторонами конфликта в равной степени.

В ходе брифинга журналист, сославшись на собственные источники, сказала, что подготовленное США предложение «требует серьезных уступок со стороны Украины и не требует многого от России». «Вы понимаете неправильно. Вы ознакомились с полным содержанием плана?» — спросила в ответ Левитт.

«Я хочу, чтобы вы понимали: администрация разговаривала в равной степени с обеими сторонами», — сказала Левитт.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что на прошлой неделе госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф встречались с украинскими представителями для обсуждения нового плана урегулирования. Отдельно она указала, что американский лидер Дональд Трамп напрямую взаимодействует как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я знаю, что есть много критики и скептиков, но я хотел бы просто напомнить вам об историческом успехе, которого этот президент и его команда добились на Ближнем Востоке», — сказал Левитт.

В США увидели «переломный момент» к миру между Россией и Украиной
Политика
Владимир Зеленский и Дэниел Дрисколл (слева направо)

О том, что администрация президента США тайно работает над новым планом прекращения конфликта на Украине, накануне сообщил Axios. Официально американские власти не публиковали свои предложения по урегулированию. По информации Politico и Reuters, план состоит из 28 пунктов. В частности, как писали западные СМИ, он предусматривает, что Украина будет должна отказаться от Донбасса и сократить свою армию в два или более раза. Кроме того, Киеву перестанут поставлять дальнобойное оружие и запретят размещать на своей территории иностранные войска.

Украинские чиновники, с которыми поговорила Financial Times, заявили, что план соответствует максималистским требованиям Москвы и без существенных изменений Киев на него не согласится. В Кремле неоднократно заявляли о готовности России к миру, но с учетом собственных интересов. Среди условий урегулирования Путин называл вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие санкций с России.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Софья Полковникова
Белый дом США Россия Украина мирное урегулирование
