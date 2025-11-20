Российские военные взяли под контроль Ямполь и Петропавловку

Сергей Кузовлев (Фото: Администрация Президента России)

Вооруженные силы России (ВС) заняли Ямполь, а также Петропавловку, сообщил командующий группировкой войск «Запад» Сергей Кузовлев в докладе президенту Владимиру Путину.

Кроме того, российские войска взяли под контроль Масликовку, движутся к Красному Лиману.

