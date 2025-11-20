 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Жителя Подмосковья арестовали за убийства и изнасилование девушек

Фото: gsuskmosobl / Telegram
Фото: gsuskmosobl / Telegram

В Подмосковье 46-летнему жителю Богородского округа предъявлено обвинение в убийстве двух девушек, склонении к наркотикам двух других, а также изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета (СК) в телеграм-канале.

По данным следствия, жертв обвиняемый искал через интернет, приглашая их на работу няней, после чего девушки пропадали. Одной из потерпевших удалось сбежать, она была обнаружена в больнице в Волгоградской области. На допросе девушка сообщила, что мужчина, применяя насилие, склонял ее к употреблению наркотиков. Две девушки до сих пор не найдены.

Более того, обвиняемый также подвергал насилию, в том числе сексуальному, жену, избивал ее и склонял к употреблению наркотиков.

Обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России — убийство (максимальное наказание — до 15 лет колонии), п. «б» ч. 2 ст. 131 УК — изнасилование (до десяти лет колонии), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК — насильственные действия сексуального характера (до десяти лет колонии), пп. «в», «г» ч. 2 ст. 230 УК — склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (до десяти лет колонии).

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.

СК возбудил дело против опеки из-за убийства ребенка в Балашихе
Общество
Фото:ГСУ СК России по Московской области

В январе СК России по Московской области сообщил о раскрытии серии убийств, совершенных более 20 лет назад. 50-летнему жителю Новосибирской области было предъявлено обвинение в убийстве четырех молодых девушек с сексуальным насилием, совершенных в Подольске, Пушкине и Химках. Преступления оставались нераскрытыми десятилетиями, но в 2024 году эксперты установили совпадение биологических образцов с обвиняемым, ранее судимым за другое преступление. Мужчина признал вину, следствие проверяет его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Софья Полковникова
изнасилование убийство Подмосковье
