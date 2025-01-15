Серию убийств девушек в Подмосковье раскрыли спустя 22 года

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В Подмосковье раскрыта серия убийств молодых девушек, совершенных больше двух десятилетий назад. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Московской области.

Обвиняемым стал 50-летний житель Новосибирской области. Ему предъявлено обвинение по ст. 105 Уголовного кодекса, ч. 2, пп. «а», «к» — убийство двух или более лиц, сопряженное с изнасилованием, что предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным следствия, находясь в московском регионе на обучении, обвиняемый совершил четыре жестоких убийства. Его жертвами становились молодые девушки, на которых он нападал в темное время суток. Злоумышленник наносил жертвам травмы, исключающие возможность сопротивления, совершал сексуальное насилие, а затем убивал.

Первое убийство произошло в лесопарке Подольска. Жертвой стала абитуриентка местного колледжа.

В один день он совершил еще два нападения в центральном городском парке Пушкина.

Четвертое убийство произошло в Химках неподалеку от студенческого общежития. Его жертвой стала студентка Московского государственного института культуры из Перу.

После последнего преступления мужчина уехал в Новосибирскую область, где жил все эти годы.

Убийства оставались нераскрытыми более двух десятилетий. В июле 2024 года рабочая группа следователей и криминалистов изучила архивные дела о нераскрытых убийствах, эксперты выявили признаки серийности и провели исследование вещественных доказательств. Биологические образцы, найденные на местах преступлений, совпали с данными обвиняемого, ранее судимого за другое преступление. Это стало основанием для его задержания.

На допросе мужчина признал свою вину и подробно рассказал о каждом из преступлений. Сейчас следователи проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям в Москве, Подмосковье и других регионах России.

Это не первый случай в уголовной практике, когда обвинения предъявляются спустя десятилетия. В декабре 2024 года в Омске спустя почти 50 лет предъявили обвинение мужчине в убийстве женщины из-за стереопроигрывателя.

Убийство произошло в 1976 году в Москве. На тот момент 27-летний обвиняемый пришел к пенсионерке по объявлению о продаже радиолы, однако вместо того, чтобы купить товар, он задушил ее, похитив проигрыватель, хрусталь, деньги и другие вещи. Все украденное он продал на Курском вокзале Москвы, а сам уехал в Омск. Его вычислили по отпечаткам в квартире.