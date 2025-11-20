Токио предупредил о новом мировом порядке при участии России, КНР и КНДР

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Усиливающееся военно-стратегическое сотрудничество России, Китая и Пхеньяна создаст риски возникновения накладывающихся друг на друга кризисов в Северо-Восточной Азии, невиданных со времен холодной войны, пишет Independent со ссылкой на доклад Национального института оборонных исследований (NIDS) в Японии.

Его авторы опасаются, что конфронтация между блоками Япония — США — Южная Корея и Китай — Россия — Северная Корея в регионе будет со временем усиливаться и в этой ситуации Токио столкнется с угрозами сразу на трех фронтах.

«Хотя формальный военный союз между тремя странами еще не сформирован, они уже фактически выстроили скоординированные отношения, которые функционируют как стратегический блок в ключевых областях», — говорится в докладе.

Эксперты отмечают, что Пекин расширяет в регионе свое политическое и военное влияние, в то время как конфликт на Украине заставил Москву еще теснее сблизиться с КНР и КНДР.

«Проводя совместные военные учения и патрулирования с Россией, Китай посылает сигналы другим частям мира, одновременно проверяя собственные военные и оперативные возможности», — цитирует издание доклад.

В это же время Пхеньян использует геополитическую нестабильность для продвижения своих ядерных амбиций и развития своего ядерного потенциала. Это, как отмечается в работе, «вызовет эффект домино» в среднесрочной и долгосрочной перспективе, что, как следствие, приведет к «полному краху» международного режима ядерного нераспространения.

3 сентября 2025 года лидеры России, Китая и КНДР Владимир Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын впервые собрались вместе на одном мероприятии — это произошло на военном параде в честь 80-летия победы во Второй мировой войне в Пекине.

«Беспрецедентный кадр, где трое мужчин беседуют и пожимают друг другу руки, проходя по красной дорожке, по мнению аналитиков, стал сигналом неповиновения Западу», — написала тогда по этому случаю The Guardian.