Суд смягчил приговор хирургу Лонской, осужденной за неудачную операцию
Кассационный суд изменил приговор врачу Екатерине Лонской, отменив назначенное ранее наказание в виде лишения свободы, сообщили адвокаты врача в телеграм-канале «Дело Лонской».
Суд исключил отягчающее обстоятельство, которое было введено прокурором в ходе прений. Вместо 11 месяцев в колонии-поселении Лонской назначили полтора года исправительных работ. Срок лишения права заниматься медицинской деятельностью сократили до двух лет. Эту информацию РБК также подтвердила пресс-служба Второго кассационного суда общей юрисдикции.
Как отмечают адвокаты, если бы Лонская не ушла работать врачом в зону специальной военной операции, ее бы освободили от наказания после решения кассационного суда. Хирург продолжает бороться за полную реабилитацию и намерена доказать свою невиновность.
РБК обратился за комментарием к адвокату Александру Добровинскому (защита потерпевшей стороны).
Согласно материалам дела, в октябре 2023 года Лонская делала блефаропластику Инне Бороде, супруге президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александра Бороды, в частной клинике «Клазко». Следствие установило, что хирург допустила грубые нарушения, не проведя необходимую диагностику, что привело к частичной потере зрения у пациентки.
В июне 2024 года суд признал Лонскую виновной по ч. 2 ст. 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей) и приговорил к 11 месяцам колонии-поселения с последующим запретом работать по специальности в течение двух с половиной лет. В сентябре 2025 года апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.
В октябре 2025 года Екатерина Лонская отправилась работать в зону спецоперации.
