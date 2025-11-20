Суд смягчил приговор хирургу Лонской, осужденной за неудачную операцию

Екатерина Лонская (Фото: lonskayaekaterina / Telegram)

Кассационный суд изменил приговор врачу Екатерине Лонской, отменив назначенное ранее наказание в виде лишения свободы, сообщили адвокаты врача в телеграм-канале «Дело Лонской».

Суд исключил отягчающее обстоятельство, которое было введено прокурором в ходе прений. Вместо 11 месяцев в колонии-поселении Лонской назначили полтора года исправительных работ. Срок лишения права заниматься медицинской деятельностью сократили до двух лет. Эту информацию РБК также подтвердила пресс-служба Второго кассационного суда общей юрисдикции.

Как отмечают адвокаты, если бы Лонская не ушла работать врачом в зону специальной военной операции, ее бы освободили от наказания после решения кассационного суда. Хирург продолжает бороться за полную реабилитацию и намерена доказать свою невиновность.

РБК обратился за комментарием к адвокату Александру Добровинскому (защита потерпевшей стороны).

Согласно материалам дела, в октябре 2023 года Лонская делала блефаропластику Инне Бороде, супруге президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александра Бороды, в частной клинике «Клазко». Следствие установило, что хирург допустила грубые нарушения, не проведя необходимую диагностику, что привело к частичной потере зрения у пациентки.

В июне 2024 года суд признал Лонскую виновной по ч. 2 ст. 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей) и приговорил к 11 месяцам колонии-поселения с последующим запретом работать по специальности в течение двух с половиной лет. В сентябре 2025 года апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

В октябре 2025 года Екатерина Лонская отправилась работать в зону спецоперации.