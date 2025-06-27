За операцию с потерей зрения хирургу дали 11 месяцев колонии-поселения
К 11 месяцам колонии-поселения приговорили пластического хирурга Екатерину Лонскую, обвиняемую по делу жены президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александра Бороды — Инны. Об этом РБК сообщил адвокат Бороды Александр Добровинский.
Помимо 11 месяцев колонии суд запретил хирургу работать по специальности в течение двух с половиной лет. Суд удовлетворил гражданский иск Инны Бороды, обязав Лонскую выплатить компенсацию в размере 500 тыс. руб., передает ТАСС.
«Оставлена возможность для того, чтобы эту сумму повысить, — предупредил Добровинский в разговоре с РБК. — Мы собираем документы и, естественно, будем заявлять. Арест квартиры как залог выплаты гражданского иска оставлен в силе».
Лонская вину не признала, сказал адвокат.
В клинику «Клазко» Инна Борода обратилась за блефаропластикой — хирургической операцией, корректирующей форму век и разрез глаз. Однако после операции Борода ослепла на оба глаза.
Исправлять результаты операции Инна Борода отправилась в итальянскую клинику, где перенесла еще четыре операции, но восстановить зрение получилось только для одного глаза и всего на 30%.
Инна Борода потребовала от Лонской 27,5 млн руб. Эта сумма ушла на все операции и расходы по восстановлению зрения, сообщал ранее Добровинский.
Как следует из карточки судебного участка мирового судьи № 378, приговор хирургу вынесен по ч. 2 ст. 118 Уголовного кодекса России — Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Максимальное наказание — лишение свободы до четырех лет.
Ранее на Лонскую завели дело по ч. 2 ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.
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