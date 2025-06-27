 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

За операцию с потерей зрения хирургу дали 11 месяцев колонии-поселения

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

К 11 месяцам колонии-поселения приговорили пластического хирурга Екатерину Лонскую, обвиняемую по делу жены президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александра Бороды — Инны. Об этом РБК сообщил адвокат Бороды Александр Добровинский.

Помимо 11 месяцев колонии суд запретил хирургу работать по специальности в течение двух с половиной лет. Суд удовлетворил гражданский иск Инны Бороды, обязав Лонскую выплатить компенсацию в размере 500 тыс. руб., передает ТАСС.

«Оставлена возможность для того, чтобы эту сумму повысить, — предупредил Добровинский в разговоре с РБК. — Мы собираем документы и, естественно, будем заявлять. Арест квартиры как залог выплаты гражданского иска оставлен в силе».

Лонская вину не признала, сказал адвокат.

Сделавшей операцию жене главы ФЕОР хирурга отправили под домашний арест
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

В клинику «Клазко» Инна Борода обратилась за блефаропластикой — хирургической операцией, корректирующей форму век и разрез глаз. Однако после операции Борода ослепла на оба глаза.

Исправлять результаты операции Инна Борода отправилась в итальянскую клинику, где перенесла еще четыре операции, но восстановить зрение получилось только для одного глаза и всего на 30%.

Инна Борода потребовала от Лонской 27,5 млн руб. Эта сумма ушла на все операции и расходы по восстановлению зрения, сообщал ранее Добровинский.

Как следует из карточки судебного участка мирового судьи № 378, приговор хирургу вынесен по ч. 2 ст. 118 Уголовного кодекса России — Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Максимальное наказание — лишение свободы до четырех лет.

Ранее на Лонскую завели дело по ч. 2 ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Степанова Елена Степанова, Софья Полковникова
пластическая операция приговор ФЕОР
Материалы по теме
В Москве 17-летняя девушка умерла после пластической операции
Общество
В Париже умерла известная пластическими операциями Джоселин Вильденштейн
Общество
Суд частично изменил приговор по делу о смертельной пластической операции
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 91,66 (+0,6) Инвестиции, 26 июн, 18:39 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 78,21 (+0,02) Инвестиции, 26 июн, 18:39
Биткоин составил 40% ВВП гималайского королевства Бутан. Каковы причины Крипто, 14:22
За операцию с потерей зрения хирургу дали 11 месяцев колонии-поселения Общество, 14:19
Дипломат назвал вариант ответа на закрытие консульства России в Кракове Политика, 14:13
В Брянской области ввели штрафы за склонение к абортам Политика, 14:11
5 способов превратить зависть в карьерное преимущество — Fast CompanyПодписка на РБК, 14:05
Импортер Jaguar и Land Rover рассказал о потребительском экстремизме в России Авто, 14:01
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Пенсионерка в Тулуне облила зеленкой офис банка. Видео Общество, 13:57
Шедевры эпохи без стиля: историзм и эклектика в архитектуре XIX века Недвижимость, 13:55
На бывшем заводе Volkswagen начнут выпускать автомобили Tenet Авто, 13:55
Впервые в истории в топ-10 рейтинга FIDE не будет российских шахматистов Спорт, 13:50
Задержан студент, угрожавший с оружием проректору Гнесинки Общество, 13:46
Infiniti представил обновленный QX60 Авто, 13:45
Сюрприз от Месси и учителя. Главные сенсации клубного чемпионата мира Спорт, 13:43