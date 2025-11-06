 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Осужденная за неудачную операцию хирург уехала в зону спецоперации

Екатерина Лонская
Екатерина Лонская (Фото: delo_lonskoy / Telegram)

Хирург Екатерина Лонская, которая провела неудачную пластическую операцию с потерей зрения супруге президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александра Бороды, отправилась работать в зону спецоперации. Об этом сообщает телеграм-канал «Дело Лонской», который ведут ее адвокаты.

«Екатерина Александровна Лонская уже почти месяц работает в зоне СВО», — говорится в публикации.

По словам юристов, решение женщины помогать людям в зоне спецоперации было однозначным и непоколебимым.

Адвокаты добавили, что Лонская не отозвала свою кассационную жалобу и предстоящее по делу Бороды судебное заседание состоится без ее участия.

У осужденного за операцию жене главы ФЕОР хирурга произошел инсульт
Общество
Екатерина&nbsp;Лонская

Согласно материалам дела, в октябре 2023 года Лонская в частной клинике «Клазко» проводила Инне Бороде блефаропластику (операция, корректирующая форму век и разрез глаз). Следствие установило, что врач допустила грубые нарушения и не провела необходимую диагностику, что привело к развитию осложнений. В результате жена главы ФЕОР частично потеряла зрение и значительную часть трудоспособности.

В прокуратуре отметили, что при своевременном оказании надлежащей медицинской помощи тяжелых последствий можно было избежать. Защита утверждала, что осложнения связаны с ранее принимаемыми пациенткой препаратами, однако суд признал, что врач не приняла мер для выявления этих факторов.

В июне 2024 года суд признал Лонскую виновной по ч. 2 ст. 118 Уголовного кодекса — причинение тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Женщину приговорили к 11 месяцам колонии-поселения, также ей запретили работать по специальности в течение двух с половиной лет. Кроме того, суд обязал Лонскую выплатить своей пациентке компенсацию в размере 500 тыс. руб. Пластический хирург свою вину не признала.

В сентябре 2025 года суд отклонил апелляцию Лонской, оставив приговор без изменений. Летом она перенесла инсульт, из-за чего заседания суда откладывались.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
хирург зона спецоперации Федерация еврейских общин пластическая операция
