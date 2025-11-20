 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путину доложили о 42 странах с прямым авиасообщением с Россией

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России установлено прямое авиасообщение с 42 странами, что на 19 государств больше, чем было в 2022 году, доложил министр транспорта Андрей Никитин президенту Владимиру Путину.

«Развиваем международное сообщение. По сравнению с 2022 годом у нас добавилось 19 стран, с которыми у нас есть прямые рейсы, всего на сегодняшний день 42 страны», — сказал Никитин.

По его словам, в России с нуля создана собственная система технического обслуживания иностранных самолетов, где работает 8 тыс. инженеров. Все обслуживание выполняют внутри России.

Как уточнил министр, авиаперелеты безопасны, продолжается развитие инфраструктуры — введены семь новых аэропортовых комплексов.

Минтранс раскрыл сроки испытания пассажирских беспилотников
Общество
Андрей Никитин

С 2022 по 2025 год Россия установила прямые авиасообщения с Кубой, Мьянмой, Вьетнамом, КНДР, Венесуэлой, Грузией, Ираном и другими государствами. 42-м по счету государством стали Филиппины, сообщила Росавиация 25 октября.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Минтранс авиасообщение Владимир Путин
Материалы по теме
Рябков заявил об отсутствии ответа от США по возобновлению авиасообщения
Политика
Посол в США рассказал о восстановлении авиасообщения между Россией и США
Политика
Россия и Иран возобновили авиасообщение
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 93,78 (-0,15) Инвестиции, 17:33 Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 80,94 (-0,11) Инвестиции, 17:33
В Раде рассказали о требовании Арахамии и Буданова уволить Ермака Политика, 17:40
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Стал известен следующий соперник чемпиона PFL Усмана Нурмагомедова Спорт, 17:24
«С задачей все ок»: что можно писать зумерам, и нельзя — бумерам Образование, 17:21
ПСБ опубликовал отчет о ключевых ESG-достижениях и проектах Пресс-релиз, 17:19
Страновой бренд: как имидж страны помогает увеличивать экспорт Дискуссионный клуб, 17:17
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
42% россиян планируют покупку недвижимости в ближайшие два-три года Недвижимость, 17:15
Будущее человеческого капитала: как меняется роль HR в бизнесе Тренды, 17:13
Суд смягчил приговор хирургу Лонской, осужденной за неудачную операцию Общество, 17:12
NYT сравнила расследование дела Миндича с сериалом на Netflix Политика, 17:10
Силуанов назвал главные направления борьбы с теневой экономикой Экономика, 17:06
ПСБ принял участие в обсуждении траектории будущего роста экономики Пресс-релиз, 17:04
НКР присвоило ПАО «ТрансФин-М» кредитный рейтинг A.ru Кредитные рейтинги, 17:04