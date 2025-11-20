Путину доложили о 42 странах с прямым авиасообщением с Россией

Фото: Андрей Любимов / РБК

В России установлено прямое авиасообщение с 42 странами, что на 19 государств больше, чем было в 2022 году, доложил министр транспорта Андрей Никитин президенту Владимиру Путину.

«Развиваем международное сообщение. По сравнению с 2022 годом у нас добавилось 19 стран, с которыми у нас есть прямые рейсы, всего на сегодняшний день 42 страны», — сказал Никитин.

По его словам, в России с нуля создана собственная система технического обслуживания иностранных самолетов, где работает 8 тыс. инженеров. Все обслуживание выполняют внутри России.

Как уточнил министр, авиаперелеты безопасны, продолжается развитие инфраструктуры — введены семь новых аэропортовых комплексов.

С 2022 по 2025 год Россия установила прямые авиасообщения с Кубой, Мьянмой, Вьетнамом, КНДР, Венесуэлой, Грузией, Ираном и другими государствами. 42-м по счету государством стали Филиппины, сообщила Росавиация 25 октября.