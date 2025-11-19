Минтранс раскрыл сроки испытания пассажирских беспилотников

Андрей Никитин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В ближайшие один-два года в России начнут испытывать пассажирские летательные БПЛА. На первом этапе пассажиров в них не будет, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин, передает «РИА Новости».

«Пока мы не уверены в том, что это безопасно, но я думаю, что в ближайшие год-два начнем такие технологии испытывать, пока без людей, конечно», — сказал он. Так Никитин ответил на вопрос, когда в России появятся беспилотные летательные аппараты для пассажиров. Вопрос был задан во время форума «Транспорт России».

В Москве проходит «Транспортная неделя — 2025». Традиционно ее ключевыми событиями стали международный форум и выставка «Транспорт России». Более 100 компаний представят свои разработки и технологические решения. В программе форума — около 40 мероприятий с участием более чем 300 спикеров. В первый день внимание было сосредоточено на развитии пассажирских перевозок и повышении качества обслуживания.