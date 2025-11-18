Военные взяли под контроль дорогу между Красным Лиманом и Северском

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения российской армии взяли под полный контроль важную логистическую артерию — дорогу между Северском и Красным Лиманом (украинское название — Лиман). Это стало возможным после того, как вооруженные силы заняли Платоновку в ДНР, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, село Платоновка к северо-западу от Северска взято под контроль военнослужащими 7-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск.

«Освобождение этого населенного пункта позволяет нам полностью контролировать дорогу Северск — Красный Лиман. Это лишает противника важного логистического маршрута и значительно затрудняет положение украинских войск в Северске», — говорится в сообщении.

Там также отметили, что продолжающееся наступление российских подразделений направлено на блокирование украинских войск в районе Северска.