Беспилотные машины появятся на дорогах после введения законов и инфраструктуры

Власти сообщили, что нужно для запуска беспилотных машин на общие дороги

Фото: Андрей Любимов / РБК

Беспилотные машины начнут появляться на дорогах общего пользования после необходимой подготовки «всей инфраструктуры и завершения адаптации нормативно-правовой базы». Об этом на форуме «Транспорт России» сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает корреспондент РБК.

Уже сейчас на испытательных маршрутах работают 90 грузовиков с системами автоматического управления. Мишустин добавил, что в тестовом режиме используются беспилотные такси, трамваи, электропоезда и маневровые локомотивы.

«Конечно, будем увеличивать парк таких машин. Далее начнем постепенно выводить их на дороги общего пользования», — пообещал премьер.

В октябре стало известно, что законопроект о регулировании беспилотных транспортных средств внесут в правительство до конца 2025 года. «Законопроект находится в стадии разработки. Мы разрабатываем его вместе с бизнесом, он поддержан отраслевым сообществом. До конца года внесем его в правительство», — говорил министр транспорта Андрей Никитин. Он добавил, что законопроект позволит запустить автомобили без водителя в кабине в 2027 году.

В апреле Минтранс анонсировал появление беспилотных автомобилей на дорогах к 2027 году. «Тесты грузовиков без водителя за рулем прошли успешно, но еще нужно доработать технологии и согласовать правила», — отметило ведомство.