 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Власти сообщили, что нужно для запуска беспилотных машин на общие дороги

Беспилотные машины появятся на дорогах после введения законов и инфраструктуры
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Беспилотные машины начнут появляться на дорогах общего пользования после необходимой подготовки «всей инфраструктуры и завершения адаптации нормативно-правовой базы». Об этом на форуме «Транспорт России» сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает корреспондент РБК.

Уже сейчас на испытательных маршрутах работают 90 грузовиков с системами автоматического управления. Мишустин добавил, что в тестовом режиме используются беспилотные такси, трамваи, электропоезда и маневровые локомотивы.

«Конечно, будем увеличивать парк таких машин. Далее начнем постепенно выводить их на дороги общего пользования», — пообещал премьер.

В октябре стало известно, что законопроект о регулировании беспилотных транспортных средств внесут в правительство до конца 2025 года. «Законопроект находится в стадии разработки. Мы разрабатываем его вместе с бизнесом, он поддержан отраслевым сообществом. До конца года внесем его в правительство», — говорил министр транспорта Андрей Никитин. Он добавил, что законопроект позволит запустить автомобили без водителя в кабине в 2027 году.

В апреле Минтранс анонсировал появление беспилотных автомобилей на дорогах к 2027 году. «Тесты грузовиков без водителя за рулем прошли успешно, но еще нужно доработать технологии и согласовать правила», — отметило ведомство.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина, Виктория Елетина Виктория Елетина
беспилотные автомобили Михаил Мишустин дороги автомобильное движение подготовка
Материалы по теме
Минтранс раскрыл сроки испытания пассажирских беспилотников
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 93,78 (-0,15) Инвестиции, 14:33 Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 80,94 (-0,11) Инвестиции, 14:33
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Песков переадресовал военным вопрос о действиях судна «Янтарь» у Британии Политика, 14:34
Госдума окончательно приняла федеральный бюджет на ближайшие три года Экономика, 14:33
Шесть типов собеседников и как подстроиться под каждого из них Образование, 14:31
В Подмосковье ограничат продажу алкоголя во дворах двумя часами в день Общество, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Бибирево стало первым в Москве по снижению предложения в новостройках Недвижимость, 14:25
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Совет директоров ЛУКОЙЛа решил вернуться к вопросу о выплате дивидендов Инвестиции, 14:24
Прокуратура потребовала отставки мэра Владимира в связи с утратой доверия Политика, 14:23
Власти сообщили, что нужно для запуска беспилотных машин на общие дороги Технологии и медиа, 14:22
Доход майнеров биткоина от комиссий упал вдвое с начала года. Почему так Крипто, 14:21
Посольство заявило, что Япония не ввела запрет на авиаперелеты с Россией Общество, 14:20
В зоне доступа: как транспортная инфраструктура влияет на бизнес 14:17
Посол Польши заявил о нападении на него в Санкт-Петербурге Политика, 14:15