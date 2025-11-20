 Перейти к основному контенту
Финансы⁠,
«Сбер» начал принимать платежи по QR‑кодам во Вьетнаме

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«Сбер» запустил прием платежей по QR‑кодам во Вьетнаме: теперь россияне могут расплачиваться по QR в магазинах, гостиницах, ресторанах и других точках. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Для оплаты нужно открыть приложение «Сбербанк Онлайн», отсканировать QR-код и подтвердить платеж. «Конвертация из рублей в вьетнамский донг произойдет автоматически и будет отображена покупателю перед подтверждением оплаты», — сообщил Сбербанк. Сервис для туристов уже запущен во Вьетнаме и еще в семи странах.

