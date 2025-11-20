«Сбер» начал принимать платежи по QR‑кодам во Вьетнаме
«Сбер» запустил прием платежей по QR‑кодам во Вьетнаме: теперь россияне могут расплачиваться по QR в магазинах, гостиницах, ресторанах и других точках. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.
Для оплаты нужно открыть приложение «Сбербанк Онлайн», отсканировать QR-код и подтвердить платеж. «Конвертация из рублей в вьетнамский донг произойдет автоматически и будет отображена покупателю перед подтверждением оплаты», — сообщил Сбербанк. Сервис для туристов уже запущен во Вьетнаме и еще в семи странах.
Ранее оплату по QR-коду во Вьетнаме запустил банк ВТБ. Сервис работает более чем в 3 тыс. крупных магазинов по всей стране. Для оплаты достаточно открыть приложение и навести камеру на QR‑код на чеке или терминале; платеж списывается в рублях с автоматической конвертацией в донги. Комиссии нет, лимит операции — от 10 тыс. до 350 тыс. руб.
Вьетнам стал четвертой страной, где ВТБ внедрил такой сервис, также QR-оплата работает в Киргизии, Таджикистане и Турции.
