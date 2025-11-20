Застрявший на мосту во Вьетнаме автобус с россиянами эвакуировали
Автобус с 20 российскими туристами, застрявший 18 ноября на затопленном паводком мосту в провинции Даклак на юге Вьетнама, успешно эвакуирован. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в Дананге, передает «РИА Новости».
«Сегодня утром вьетнамским спасателям удалось эвакуировать автобус с россиянами с затопленного моста и переместить его на сухой участок дороги. Российские туристы вне опасности», — заявили в генконсульстве.
Туристы пока что не могут продолжить путь в Нячанг из-за сильных паводков на маршруте.
Несколько недель назад во Вьетнаме начались масштабные наводнения и оползни, вызванные сильными дождями. Стихийные бедствия унесли жизни не менее 35 человек, десятки получили ранения, тысячи остались без крова.
Особенно пострадали провинции Дананг и Биньдинь, город Куинён практически полностью оказался под водой. Спасатели проводили эвакуацию людей через крыши домов. 17 ноября в провинции Кханьхоа оползень, вызванный ливнем, обрушился на автобус, в результате чего шесть пассажиров погибли на месте.
Стихия нанесла значительный ущерб сельскому хозяйству — затоплено более 7 тыс. гектаров рисовых полей, под угрозой оказался сбор кофе.
