 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Застрявший на мосту во Вьетнаме автобус с россиянами эвакуировали

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Автобус с 20 российскими туристами, застрявший 18 ноября на затопленном паводком мосту в провинции Даклак на юге Вьетнама, успешно эвакуирован. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в Дананге, передает «РИА Новости».

«Сегодня утром вьетнамским спасателям удалось эвакуировать автобус с россиянами с затопленного моста и переместить его на сухой участок дороги. Российские туристы вне опасности», — заявили в генконсульстве.

Туристы пока что не могут продолжить путь в Нячанг из-за сильных паводков на маршруте.

Как во Вьетнаме спасаются от масштабного наводнения. Фотогалерея
Фотогалерея 

Несколько недель назад во Вьетнаме начались масштабные наводнения и оползни, вызванные сильными дождями. Стихийные бедствия унесли жизни не менее 35 человек, десятки получили ранения, тысячи остались без крова.

Особенно пострадали провинции Дананг и Биньдинь, город Куинён практически полностью оказался под водой. Спасатели проводили эвакуацию людей через крыши домов. 17 ноября в провинции Кханьхоа оползень, вызванный ливнем, обрушился на автобус, в результате чего шесть пассажиров погибли на месте.

Стихия нанесла значительный ущерб сельскому хозяйству — затоплено более 7 тыс. гектаров рисовых полей, под угрозой оказался сбор кофе.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Вьетнам наводнение российские туристы туристический автобус
Материалы по теме
Как во Вьетнаме спасаются от масштабного наводнения. Фотогалерея
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 93,78 (-0,15) Инвестиции, 12:53 Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 80,94 (-0,11) Инвестиции, 12:53
МВД назвало число депортированных из России мигрантов в 2025 году Политика, 12:59
Экс-глава МИ-6 предупредил о реакции британских ВМС на корабль «Янтарь» Политика, 12:57
Госдума обратилась к Мишустину по ответу на конфискацию активов России Политика, 12:56
Наименьший дефицит дворников, слесарей и электриков выявили в Москве Общество, 12:53
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Застрявший на мосту во Вьетнаме автобус с россиянами эвакуировали Общество, 12:52
«Сбер» начал принимать платежи по QR‑кодам во Вьетнаме Финансы, 12:38
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Вратарь и вингер «Динамо» вернулись к полноценным тренировкам после травм Спорт, 12:37
Захарова обвинила НАТО в планах ограничить перевозки России через Балтику Политика, 12:36
Российские войска заняли Веселое в Запорожской области Политика, 12:34
67-летний разработчик криптокошелька Samourai получил четыре года тюрьмы Крипто, 12:32
«Дом.РФ» привлек на бирже ₽25 млрд Финансы, 12:31
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Чтобы достичь мастерства, нужны не 10 тыс. часов практики, а нечто другое Образование, 12:30