В Великих Луках задержали мужчину с «коктейлем Молотова» возле мэрии

Video

В городе Великие Луки в Псковской области пресекли попытку поджога местной администрации самодельным «коктейлем Молотова», сообщает местное издание iluki со ссылкой на региональное управлении ФСБ России.

Террористический акт планировал 35-летний житель Великих Лук, придерживающийся «радикальных антироссийских политических взглядов». Он был задержан сотрудниками частной охранной организации и затем заключен под стражу, уточняет «Интерфакс».

В отношении задержанного возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса («Покушение на террористический акт»).

Региональное УФСБ распространило кадры, на которых фигурант показан со спины, его ведут по коридору.

В январе 2025 года в Казани десятиклассник бросил в административное здание порохового завода «коктейль Молотова». Свои действия он объяснил следователям тем, что хотел доставить неприятности недавно ушедшему из семьи отцу. На подростка завели дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса.